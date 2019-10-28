Все страны ЕС поддержали решение об отсрочке Brexit на три месяца

Дональд Туск заявил о готовности Евросоюза отложить Brexit до 31 января 2020 года, передает «Дождь» со ссылкой на микроблог главы Европейского совета. Свое согласие выразили все 27 стран объединения.

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что по новому соглашению Великобритании и ЕС до конца следующего года будут сохраняться все действующие нормы. За выход из объединения европейских стран государству придется заплатить 33 миллиарда фунтов. Джонсон попросил ЕС об отсрочке по выходу из союза в связи с запретом Палаты общин на выход без соглашения до принятия всех необходимых законов.

На прошлой неделе премьер-министр предлагал 12 декабря провести досрочные парламентские выборы. «Мы не можем рисковать дальнейшим параличом. Мы должны дать избирателям возможность разрешить ситуацию как можно скорее до наступления очередного дедлайна 31 января», — цитирует Бориса Джонсона РБК.

Оппозиция отказывалась поддерживать предложение Джонсона о досрочных выборах, пока не исключен вариант с выходом Британии из ЕС 31 октября без договоренности и отсрочки. Отметим, ближайшее голосование по вопросу о роспуске парламента и досрочных выборах может состояться в Палате общин уже вечером в понедельник.