Русский язык живой и государственный

Пока телеведущий Дмитрий Киселев с телеэкрана уверял еще не разбежавшихся зрителей, что все протестные акции в стране — из-за избытка гуманитариев (видимо, это реакция на посещение журфака МГУ, где его осыпала каскадом неудобных вопросов «девочка с Конституцией» Ольга Мисик), президент Владимир Путин (тоже, между прочим, гуманитарий — Киселев отчасти прав) отчаянно защищал русский язык от внешнего врага.

Когда появляется такая риторика, быть беде. По словам президента, русскому языку объявляют войну во всём мире, чтобы сократить его пространство. «Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию».

Огорчим главу государства: при численности населения страны куда-либо потеснить русский язык пока в состоянии только Китай. Правда, один из искусственных «сократителей пространства» нам известен: на днях все тот же Путин отчитал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за сокращение набора студентов на филологические факультеты на специальность «учитель русского языка».

Далее Путин предложил заменить Википедию электронной версией Большой российской энциклопедии. Эта затея будет стоить бюджету почти 2 млрд рублей. При том, что в Википедии 1,6 млн статей, а в БРЭ всего 80 тысяч.

Также из уст гаранта прозвучало поручение подготовить «единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для обязательного использования в СМИ, госструктурах и школах». Это, может быть, конечно, еще не оруэлловский новояз, но очень похоже на мощный шаг к нему. Ведь еще дедушка Кронгауз завещал, что язык — это живой организм и должен, как и все живое, меняться.

Однако эволюционные перемены по указу сверху не происходят. По указу сверху происходит только закручивание гаек. Так что остается только ожидать новых штрафов для СМИ — и приравниваемых к ним блогеров — за тексты, написанные без использования вышеупомянутой литературы.