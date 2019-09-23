Мать Ольги Мисик получила штраф за участие дочери в митинге еще до начала суда

Москвичке выписали штраф за участие несовершеннолетней дочери в митинге за три часа до начала рассмотрения дела судом.

Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на твиттер адвоката Татьяны Соломиной, мать активистки Ольги Мисик в свем аккаунте на портале «Госуслуги» 17 сентября обнаружила, что получила штраф, в котором указывалось, что необходимо выплатить 10 тысяч рублей за нарушение несовершеннолетним правил участия в публичном мероприятии, повлекшем помехи дорожному движению.

При этом рассмотрение дела судом должно было начаться только ближе к вечеру. В итоге рассмотрение дела перенесли на 1 октября, а выписанный штраф отменили.

Ранее на девушку уже составляли протоколы за повторные нарушения закона о митингах в связи с акцией оппозиции 27 июля, на которой Мисик читала сотрудникам ОМОНа Конституцию. Также протокол был составлен за участие в шествии 3 августа. Позже эти дела прекратили.

По словам самой Ольги Мисик, изначально протокол на неё составили за участие в митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова.