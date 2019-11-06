NYT: 200 бойцов ЧВК "Вагнер" прибыли в Ливию для участия в гражданской войне

За последние полтора месяца 200 наемников ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию для поддержки военачальника Халифы Хафтара, пишет авторитетное американское издание The New York Times со ссылкой на троих высокопоставленных ливийских чиновников.

По данным издания, среди приехавших из РФ наемников есть снайперы, которые используют то же оружие, что на Донбассе и в Сирии. Кроме того, сообщается, что РФ «поставила передовые истребители "Сухой", координировала удары ракет и высокоточной артиллерии».

«В прошлом году Россия направила силам Хафтара в Бенгази некоторое количество военных советников. После четырех лет его закулисной финансовой и тактической поддержки Россия теперь прилагает все больше усилий, чтобы определить исход гражданской войны в Ливии», — пишет газета.

По утверждению авторов материала, все это происходит в рамках «широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».

Напомним, в конце октября СМИ Мозамбика сообщали о гибели пятерых российских намеников из ЧВК «Вагнер» во время нападения повстанцев в провинции Кабу-Делгаду. Однако российское посольство данную информацию подтвердить не сумело.