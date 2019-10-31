Дипломаты РФ удивились сообщениям о гибели россиян из ЧВК "Вагнер" в Мозамбике

Посольство России в Мозамбике не владеет информацией о гибели пятерых россиян после нападения повстанцев в Мозамбике.

Ранее о смерти российских граждан в провинции Кабу-Делгаду сообщило издание Carta de Moçambique. По его информации, это произошло 27 октября, когда повстанцы установили баррикады и обстреляли автомобиль, в котором находились наемники из ЧВК «Вагнер». Carta de Moçambique утверждает, что их обезглавили, а машину сожгли.

Однако посольство России в Мозамбике не смогло подтвердить или опровергнуть данную информацию. «Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — приводит слова представителя российской дипмиссии «Интерфакс».

Напомним, что о привлечении в Мозамбик 200 человек ЧВК «Вагнер», которые якобы должны были помогать военным в борьбе с джихадистами, в начале октября сообщала газета The Times.