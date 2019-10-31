Эксперты считают, что повышение НДС нивелирует вклад нацпроектов в экономику

Эксперты британской консалтинговой компании Oxford Economics полагают, что из-за повышения НДС до 20% нацпроекты увеличат рост ВВП не более чем на 0,1–0,2%, а в лучшем случае на 0,4–0,5%, что тем не менее «не даст прорыва» в экономическом росте.

Об этом говорится в аналитической записке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой. Она полагает, что выгоды для краткосрочного экономического роста от капиталоемких нацпроектов будут сопоставимы с потерями от увеличения НДС с 18% до 20%. Отмечается, что финансирование нацпроектов происходит главным образом за счет повышения ставки НДС и дополнительных госзаимствований.

«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года, с учетом негативного влияния повышения НДС, предположительно, будет близок к нулю», — приводит её слова РБК. При этом она говорит от таких инвестиционных проектах, как план расширения магистральной инфраструктуры, «Безопасные дороги» и «Жилье и городская среда».

Авторы исследования полагают, что в среднесрочной перспективе в условиях идеального исполнения нацпроектов чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1% в 2020–2021 годах и 0,2% в 2022–2024 годах. В случае же, если эффективность превысит ожидания, то ВВП может вырасти до 0,4–0,5%, что, как отмечает Слепцова, «не даст прорыва с точки зрения российской модели роста».

Ранее Минэкономразвития, возглавляемое Максимом Орешкиным, заявило, что российская экономика ускорится с 1,3–1,7% роста в 2019–2020 годах до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах.

С этими данными не согласились в Счетной палате, где полагают, что показатель до 2024 года на превысит 1,5–2%. Глава ведомства Алексей Кудрин также заявлял, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза. «Дискуссионным» прогноз министерства назвал ректор Высшей школы экономики, а глава Сбербанка Герман Греф и вовсе заявил, что «не верит» в нацпроекты.

Кроме того, мнение о том, что потенциал вклада в рост экономики не превышает 0,3–0,6% в год, ранее заявлялось в отзыве экономического факультета МГУ под руководством Александра Аузана.