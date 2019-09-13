Греф раскритиковал нацпроекты и призвал вместо них проводить реформы

На сессии Московского финансового форума президент правления «Сбербанка» Герман Греф раскритиковал национальные проекты и призвал отказаться от них в пользу реформ.

Греф заявил, что, как и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, он «не верит» в них. По его словам, национальные проекты «не дадут искомого результата».

Проблемными местами в них Греф назвал некачественное структурирование нацпроектов и отсутствие «гигантских ресурсов» для их реализации.

Вместо национальных проектов глава «Сбербанка» призвал перенаправить выделяемые на них средства «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе». Модель экономики в мире, по его мнению, меняется, и «старый инструментарий» в ней уже не работает.

«За эти деньги эти реформы мы точно можем сделать», – цитирует Грефа газета «Ведомости».

Напомним, что ранее на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным он уже затрагивал темы реформирования сфер образования и здравоохранения в рамках совместного проекта «Сбербанка» с Правительством РФ, целью которого является модернизация различных государственных сфер с использованием технологий банка.