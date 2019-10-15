Кузьминов сравнил "дискуссионный" рост экономики в 2020-2024 годах со сталинским

Высшая школа экономики представила заключение на законопроект о федеральном бюджете, в котором говорится, что прогноз Минэкономразвития, заложенный в нем, «дискуссионный» и «чрезмерно оптимистичен», а регионам не хватит средств для выполнения очередных «майских указов» президента, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По мнению экспертов ВШЭ, регионы не смогут повысить свои расходы, как этого требует проект, что создаст риск для нацпроектов в целом. В новом бюджете говорится о росте собственных доходов регионов и сокращении доли поддержки из центра на 2% к 2022 году.

Нацпроекты на 95% должны финансироваться из центра и лишь на 5% из регионов, что, по мнению экономистов, также маловероятно из-за «многих неучтенных параметров». По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, траты регионов должны достичь 15-20%. На заседании комиссии Госдумы по бюджету он предложил предоставить им больше финансовых возможностей и сделать предсказуемым размер помощи, которую они получат до 2024 года.

Прогнозы Минэкономразвития эксперты ВШЭ также ставят под сомнение, называя их «чрезмерно оптимистичными», как это ранее уже сделала Счетная палата, глава которой Алексей Кудрин заявил, что вместо заявленного роста на 1,7% в 2020 году и последующего его увеличения более чем на 3% каждый год потенциал роста российской экономики составляет 1,5-2%, а эффект от национальных проектов и реформ переоценен.

Кузьминов также отметил, что «экономический рост нам нужен для повышения доходов граждан, для улучшения их благосостояния, а не сам по себе». Он провел сравнение роста экономики с 1930 годом, когда под руководством Иосифа Сталина российская экономика росла на фоне резкого падения доходов населения и качества жизни.