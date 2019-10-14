В Счетной палате раскритиковали оптимистичный прогноз Минэкономразвития

Счетная палата опубликовала заключение по макроэкономическому прогнозу бюджета РФ 2020-2022 годов от Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».

В ведомстве заявляют, что прогноз роста ВВП в России до 3,1% в 2021 году сомнителен настолько же, насколько сложно ожидать его рост вплоть до 2023 года. По оценкам Счетной палаты, российский показатель роста ВВП при нынешней внешней конъюктуре может сохраняться в пределах 1,5-2% до 2024 года.

Завышенными могут оказаться ожидания от национальных проектов, поскольку в их прогноз закладывали модели развитых стран с отличной от российской структуры экспорта.

К тому же аудиторы критикуют систему нацпроектов за то, что там происходит дублирование управленческих функций, размывание полномочий, а следовательно и ответственности. Это осложняет контроль за эффективностью исполнения федеральных программ.

В Счетной палате предостерегли, что из-за излишне оптимистичного прогноза Минфина о поступлении доходов, в том числе дивидендов, всего с 2020 по 2022 годы Россия реально может недополучить порядка 700 миллиардов рублей.

Также отмечается, что вместо запланированного в предвыборную президентскую кампанию Владимира Путина увеличения доли расходов на здравоохранение, инфраструктуру и образование эти показатели наоборот снизятся на 0,7-0,9%.