Джонсон не согласился на отсрочку выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался подписывать письмо с просьбой о переносе даты выхода страны из Евросоюза для достижения договоренностей, сообщает AFP. Также политик сообщил, что направил в адрес ЕС послание, в котором настаивает на Brexit в его назначенную дату — 31 октября.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что получил от парламентариев запрос о продлении сроков по решению о выходе Великобритании из ЕС. Он заявил о начале проведения консультаций с лидерами Евросоюза для того, чтобы подготовить ответ.

Ранее в Палате общин британского парламента 322 депутата поддержали поправку, которая позволит отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца вне зависимости от договоренности Лондона и Брюсселя. Против этого документа тогда выступили 306 парламентариев.

Напомним, новое соглашение о Brexit, подготовленное премьер-министром Борисом Джонсоном и согласованное с Брюсселем 17 октября, было расценено британской оппозицией как «продажное».