Лейбористы сочли новый договор по Brexit "продажным" и призвали его отвергнуть

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что новое соглашение по Brexit ужаснее предыдущего.

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Интерфакс». Свои слова Корбин объяснил тем, что, по его мнению, новое соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав рабочих и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

«Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отвергнуть», — заявил британский оппозиционер, добавив, что лейбористы будут голосовать против предложения Бориса Джонсона.

Напомним, о том, что Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit, подготовленное премьер-министром Борисом Джонсоном, стало известно днем в четверг, 17 октября. В субботу в парламенте Великобритании запланировано заседание, на котором должны принять или отвергнуть документ, упорядочивающий выход страны из ЕС в срок до 31 октября 2019 года.