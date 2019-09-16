"Дорожная карта" по интреграции России и Белоруссии ожидается к Новому году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об объединении экономик России и Белоруссии.

Представитель Кремля напомнил, что во время июльской встречи в Санкт-Петербурге президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам доработать совместный план действий по вопросу интеграции двух стран. «Этот план, насколько мне известно, в большой части согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон», – цитирует слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что информация «носит сугубо предварительный характер». По его словам, «дорожная карта» экономической интеграции будет готова до Нового года, однако пока конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали «Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». По данным «Коммерсанта», в документе говорится о создании с 2022 года фактически конфедеративного государства с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе. Ожидается, в частности, что Москва и Минск объединят таможенную и энергетическую политики, предоставят взаимный единый доступ к госзакупкам, а также унифицируют системы учета собственности.