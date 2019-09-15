СМИ: Борис Джонсон планирует нарушить запрет на жесткий "брекзит"

Bloomberg сообщает со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует отклонить любое продление срока по принятию решения о выходе из ЕС 31 октября.

В издании пишут, что это решение принято перед встречей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которая состоится 16 сентября.

Согласно принятому закону о запрете на жесткий выход из ЕС, Лондон обязан будет согласиться на перенос «брекзита» на 31 января 2020 года для достижения договоренностей.

В интервью изданию Mail on Sunday Джонсон заявлял, что намерен достичь договоренностей уже на предстоящем саммите лидеров Европы.