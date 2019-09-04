Британский парламент будет требовать отсрочки "Брексита" до 31 января

Британский парламент 4 сентября рассмотрит законопроект, который запретит правительству проводить «Брексит», не достигнув соглашений с ЕС, сообщает «Интерфакс».

Противники жесткого формата выхода из ЕС будут добиваться отсрочки процедуры до 31 января 2020 года в случае, если правительству не удастся согласовать условия выхода из объединения. Правительство настаивает на выходе страны из Евросоюза 31 октября — с соглашением или без него.

Накануне в поддержку законопроекта проголосовали 328 членов парламента, а 301 депутат выступил против.

Ранее парламентарии обвиняли премьер-министра Бориса Джонсона в попытках помешать парламенту отсрочить «Брексит». Джонсон добился приостановки работы законодательного органа до октября со следующей недели.