В Кремле назвали публикации о вывезенном из РФ агенте США "криминальным чтивом"

В Кремле прокомментировали публикации американской прессы о предполагаемом агенте США Олеге Смоленкове.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Смоленков был сотрудником администрации президента. «Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о 2016-2017 годах, однако других деталей не сообщил. На вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ, представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет», – заявил он.

Информация CNN о том, что в 2017 году американская разведка вывезла из России ценного агента, является, по мнению Пескова, домыслами в духе «криминального чтива». «Все рассуждения американских СМИ, кто кого экстренно вывозил и кто спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, "криминального чтива". Это давайте оставим на их усмотрение», – сказал Песков.

Напомним, накануне, 9 сентября, телеканал CNN сообщил, что США якобы в 2017 году в срочном порядке эвакуировали из России ценного информатора, который был источником наивысшего уровня, работавшим в правительстве РФ. Российские СМИ, в свою очередь, предположили, что речь идет об экс-сотруднике управления делами президента Олеге Смоленкове, который внезапно покинул Россию именно в указанное время.