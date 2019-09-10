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СМИ заподозрили пропавшего работника управления делами Путина в шпионаже на США

Политика
08:47, 10 сентября 2019

Российские СМИ обсуждают сообщение телеканала CNN о том, что Штаты отозвали своего шпиона из правительства РФ.

Накануне, 9 сентября, телеканал CNN рассказал, что США якобы еще в 2017 году в срочном порядке эвакуировали из России ценного информатора, который был источником наивысшего уровня, работавшим в правительстве РФ. Это, предположительно, было сделано из-за страха американских спецслужб, что президент Дональд Трамп разоблачит шпиона во время своей встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Позднее МИД РФ назвал эти сведения «бредом» и «паранойей» CNN, а американский лидер Дональд Трамп заявил, что «ничего об этом не знает».

Однако российские СМИ и Telegram-каналы заинтересовались данными о шпионе США в российском правительстве и сделали предположение, что им мог являться сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, который именно в указанное CNN время вместе с семьей внезапно покинул Москву и исчез. В публикации Daily Storm двухлетней давности говорится, что по факту пропажи Смоленкова даже было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако ни тел, ни улик следователи не нашли.

При этом «Коммерсанту» удалось обнаружить информацию о том, где сейчас может находиться Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости журналисты нашли данные о приобретении предполагаемым шпионом дома в Стаффорде (штат Виргиния). Сообщается, что сделка была совершена 5 июня 2018 года, а стоимость дома оценивается в 925 тысяч долларов.

 

Теги: Трамп

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