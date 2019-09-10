Наталья Поклонская перешла в международный комитет Госдумы

Наталья Поклонская перешла из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.



Такое решение приняла Госдума на пленарном заседании 10 сентября, пишет «РИА Новости». В комитете по международным делам Поклонская займет должность заместителя председателя. Сейчас комитет возглавляет Леонид Слуцкий.

Наталья Поклонская говорила о предстоящем переходе в конце июля. Сообщалось, что она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности. По ее словам, многолетний опыт работы прокурором ей поможет в новой работе.



Также в комитет по международным делам переходит депутат от «Единой России» Абдулмажид Маграмов, который ранее был членом комитета по охране здоровья. Депутат от КПРФ Владимир Блоцкий станет членом комитета по аграрным вопросам. До этого он входил в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Поклонская была избрана в Госдуму седьмого созыва от Республики Крым в 2016 году. Она входит во фракцию «Единая Россия».