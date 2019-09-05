Путин призвал протестующих проводить митинги в "позитивном ключе"

Выступая на ВЭФ, президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции иногда «встряхивают власть».

«Интерфакс» сообщает, что так российский лидер ответил на вопрос модератора сессии ВЭФ-2019 о том, стоит ли мягче относиться к протестующей молодежи.

По словам Путина, митинги оппозиции часто приводят к положительным результатом, поскольку «встряхивают власть» и заставляют ее эффективно решать проблемы людей. Однако президент напомнил, что протестующим нужно действовать «именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей», а также следовать установленным правилам и законам.

«Что касается "ваши или не наши", я убежден, что это люди главным образом настроены позитивно, настроены на то, чтобы страна развивалась, желают внести свой вклад в ее развитие», — пояснил президент, добавив при этом, что молодым людям все же стоило бы тратить энергию на созидание.

Напомним, с середины июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несогласованного митинга 27 июля СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), некоторым фигурантам которого уже назначили реальные сроки, в том числе по обвинению в применении насилия к представителям власти.