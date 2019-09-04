Евгению Коваленко, бросившему урну в сторону полицейского, дали 3,5 года колонии

Мещанский районный суд города Москвы назначил Евгению Коваленко, обвиняемому по «московскому делу» в связи с несогласованной акцией 27 июля, наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима, сообщает «Новая газета».

Потерпевшие сотрудники полиции и прокуратура требовали для подсудимого 5 лет колонии. Суд признал Коваленко виновным в «применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК), но принял во внимание смягчающие обстоятельства. Среди них — наличие на иждивении у Коваленко престарелой матери, хронические заболевания у них обоих и то, что Коваленко является почетным донором. Явка с повинной учтена не была.

В приговоре говорится, что у подсудимого был умысел на совершение преступления, а также что к его показаниям суд относится критически. В показаниях, отметим, говорилось об избиении сотрудниками полиции протестующих, что, по словам Коваленко, и спровоцировало его на эмоциональную реакцию, в которой не было никакого иного умысла, кроме защиты окружающих граждан. Показания свидетелей защиты «ввиду их субъективности» суд также не принял.

Один из потерпевших по делу сотрудников полиции на вопрос о боли, которую он испытал, ответил: «Боль была в течение часа, но все прошло». За медицинской помощью он не обращался. Большинство вопросов адвоката о том, было ли применено насилие сотрудниками полиции и Росгвардии, судья Олеся Менделеева сняла как не относящиеся к делу, следует из стенограммы суда, опубликованной «Медиазоной».