Росгвардия породнилась с Дерипаской

Зять Виктора Золотова стал компаньоном олигарха Олега Дерипаски и начал зарабатывать на жилье для прокуроров.

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые за долгое время высказал свое мнение о протестных акциях. В интервью ТАСС он обвинил оппозиционных лидеров в радикализме и возложил на них ответственность за столкновения на улицах. При этом Золотов никак не прокомментировал случаи насилия со стороны своих бойцов по отношению к гражданам.

За несколько дней до заявлений Золотова Росгвардия объявила о широком наборе новых сотрудников для подавления народных выступлений. Через сайт поиска работы HeadHunter ведомство разместило десятки вакансий бойцов, в обязанности которых будет входить «подавление бунтов» в Москве. Судя по всему, «гвардейцы» всерьез готовятся к возрастанию общественного недовольства властью.

В том, что в конфликте оппозиции и власти Виктор Золотов занимает сторону последней, ничего удивительного нет. И дело не только в его служебном долге или близости к Владимиру Путину. Просто он тоже является опосредствованным бенефициаром политического статус-кво.

Противники «Единой России», угрожая ее монополии, угрожают и системе, при которой себя максимально комфортно чувствуют дружественные Кремлю предприниматели. Как, к примеру, Олег Дерипаска, который за свою близость к президенту попал под американские санкции.

Как раз с Дерипаской недавно и «породнился» Виктор Золотов. Предполагаемый зять главы Росгвардии Юрий Чечихин стал бизнес-партнером олигарха. Дерипаска передал ему долю в своем строительном бизнесе – компании «Главстрой-инвест». Ее дочерняя фирма ООО «Главстрой-СПб Специализированный Застройщик» зарабатывает несколько миллиардов рублей в год, в том числе и на госконтрактах.

«Главстрой-инвест» контролируется через офшор Fenestraria Consultants. До недавнего времени Дерипаска управлял им напрямую, но после введения санкций переписал на доверенных лиц, включая своего охранника.

Зятю Золотова было выделено 9% строительного холдинга. Организация Чечихина, согласно сайту госзакупок, обеспечивает служебным жильем работников прокуратуры. Со своим же жильем у Чечихина давно все в порядке: он стал владельцем поместья рядом с особняком экс-главы охраны Путина Олегом Климентьевым на Рублевке и квартир в престижном доме на улице Вересаева за 150 млн руб.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Росгвардия породнилась с Дерипаской».