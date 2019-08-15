Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа

Власти Москвы отказали мундепам в согласовании массовых пикетов 17 августа из-за «создания проблем пешеходам».

Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.

Однако, как сообщает Азар на своей странице в Facebook, власти Москвы «продолжают ограничивать свободу собраний»: «Сегодня мы получили ответ: в согласовании отказано из-за "создания помех пешеходам"».

По словам Азара, поскольку в Москве уже «сложилась традиция мирно протестовать по выходным», муниципальные депутаты собираются выйти с одиночными пикетами. Однако спецкор подчеркнул, что из-за массовых задержаний на уже прошедших митингах он не призывает никого выходить на пикеты и несогласованные шествия: «Мы требуем от властей и силовиков не устраивать 17 августа на улицах очередной силовой беспредел и не мешать людям мирно гулять по городу».

Ранее муниципальные депутаты Москвы подали заявки на проведение 17 августа массовых пикетов. В качестве мест их проведения были выбраны три точки: у памятников Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову и Надежде Крупской — на Сретенском.