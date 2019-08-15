Лидер британской оппозиции предложил противникам Брекзита сделать его премьером

Джереми Корбин призвал противников «жёсткого Брекзита» создать кабинет для отсрочки выхода Британии из Евросоюза.

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин в обращении к противникам «жёсткого Брекзита» предложил выразить вотум недоверия кабинету Бориса Джонсона и создать новый кабинет министров для отсрочки даты выхода Великобритании из Евросоюза, намеченного на 31 октября.

На пост главы нового кабинета Корбин предложил свою кандидатуру, но отметил, что его полномочия будут строго ограничены и что главной целью будет не дать Британии выйти из Евросоюза без соглашения.

Вопрос о вотуме недоверия Джонсону смогут рассмотреть только на новой сессии парламента в сентябре. Его кабинет поддерживается большинством депутатов, однако перевес составляет всего 1 голос.

В случае вынесения недоверия парламента кабинету Бориса нового премьера должны утвердить в течении 14 дней, иначе страну ждут досрочные выборы, которые пройдут уже после обещанного «жёсткого Брезкита». Однако Корбин предложил сначала сформировать кабинет для перенесения даты Брекзита, а уже потом объявлять о досрочных выборах.

Однако лидер партии либеральных демократов, выступающей против выхода Британии из ЕС, Джо Суинсон отвергла идею Корбина и заявила в комментарии Guardian, что не считает его заявление «серьезной попыткой найти правильное решение и прийти к соглашению, чтобы остановить "жёсткий Брекзит"».