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Журова отреагировала на включение Курил в состав Японии на сайте Олимпиады-2020

Политика
16:03, 09 августа 2019

Светлана Журова заявила, что на «мелкую провокацию» не стоит отвечать призывом к бойкоту Олимпиады-2020.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в заявлении для «Парламентской газеты» сказала, что на включение Южных Курил в состав Японии на карте на официальном сайте Олимпиады в Токио «нужно отвечать нотой МИД РФ и жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК), а не призывами к бойкоту Игр».

На сайте летней Олимпиады-2020 размещена карта, на которой Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи оказались в составе японской префектуры Хоккайдо, хотя международное сообщество признаёт эту территорию как российскую.

«То, что какой-то умысел в этом есть, — однозначно, я уверена в этом», — заявила Журова.

Депутат сказала, что «идти на поводу у провокаторов не стоит», поэтому Россия будет действовать через необходимые институты, чтобы на ситуацию обратил внимание МОК.

Территория островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи является давним предметом споров между Россией и Японией. На картах мира эти острова отображены как российские. «Международное сообщество в этом споре — на российской стороне», — подчеркнула Светлана Журова.

 

Теги: Япония и Курилы, Госдума

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