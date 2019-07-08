NewsOne отменил телемост между Киевом и Москвой из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne отказался проводить телемост с «Россией 1», запланированный на 12 июля.

Как разъясняется на сайте канала, эфир отменили из-за прямых угроз физической расправы в адрес журналистов и их семей. Кроме того, в отношении NewsOne была «начата массированная информационная атака», а название канала стало использоваться в предвыборной кампании ряда украинских партий. «Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорится в сообщении.

В ВГТРК заявили, что «нет никаких оснований для отмены телемоста», однако нельзя «не учитывать позицию украинских коллег». Все российские и украинские участники приглашены 12 июля в студию телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

Двухчасовой телемост «Надо поговорить» между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве был запланирован на 12 июля 18:00.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат Верховной рады Андрей Билецкий предъявил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с предстоящим телемостом.

Позднее сам Зеленский заявил, что «анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова разделить нас».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что против канала NewsOne начато расследование о попытке госизмены «в связи с планами провести телемост с российским подсанкционным каналом».