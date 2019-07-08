Зеленскому пригрозили "чёрными человечками" из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной Рады предъявил президенту Украины ультиматум в связи с предстоящим телемостом между Москвой и Киевом.



По мнению депутата Андрея Билецкого, трансляция организуется с целью «символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».



«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве», – заявил Билецкий в блоге на сайте газеты «Украинская правда».

Он уточнил, что ждет от президента «ответа лидера государства, которое находится в состоянии войны», а не «клоуна» или «артиста с олигархических корпоративов». В случае, если должной реакции не последует, «вопрос будут решать чёрные человечки», пишет Билецкий.



Двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» между каналами «Россия 1» и NewsOne планируется провести 12 июля. С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской – Елена Кирик и Василий Голованов.