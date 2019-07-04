В видео к саммиту G20 МИД РФ нашел продвижение территориальных претензий Японии

Москва направила Токио ноту протеста в связи с измененной Японией картой Курильских островов.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Российские дипломаты недовольны тем, что на видеопрезентации в рамках состоявшегося в Осаке саммита G20 Южно-Курильские острова были обозначены как японская территория. По словам Захаровой, нота протеста указывает на злоупотребление японской стороной «функциями председателя "Группы двадцати" в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России». Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что поведение Токио противоречит документам, закрепляющим итоги Второй мировой войны.

Незадолго до саммита G20 Владимир Путин заявил, что Россия не намерена передавать Японии Южные Курилы и будет развивать эти территории.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.