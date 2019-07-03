Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – говорится в тексте документа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, право принимать решение о возобновлении действия договора предоставляется президенту.

В феврале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Владимир Путин заявил, что такое решение приведет к расшатыванию системы международной безопасности и сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на действия Вашингтона. В мае он внес в Госдуму соответствующий законопроект.