Путин объявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и о создании ракет

Президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на действия США.

Ранее Sobesednik.ru писал, что со 2 февраля США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Штаты окончательно выйдут из соглашения, если Россия за шесть месяцев «не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора».

«Наш ответ будет зеркальным», – заявил Владимир Путин 2 февраля, передает «Интерфакс». По его словам, Россия, как и США, намерена приступить к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) по созданию новых видов ракет.

Президент поддержал идею Минобороны о создании наземной версии пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» и о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Путин подчеркнул, что Москва не будет размещать оружие средней и меньшей дальности в других регионах мира, если там не появится американское оружие. При этом он сказал, что РФ не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений.