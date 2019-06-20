Включение из Шиеса на "Прямой линии" перенесли в последний момент

Активисты, протестующие против свалки в поселке Шиес Архангельской области, записали обращение к народу.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube. В нем активисты призывают не верить тому, что говорят о них федеральные каналы, и подчеркивают, что с помощью протестов защищают свою жизнь. На другом ролике активисты предлагают зрителям приехать в Шиес.

Как сообщает радио «Свобода», активисты изначально собирались для того, чтобы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии». Однако в последний момент место прямого включения было перенесено из Шиеса в находящееся в 40 км село Яренск.