В пятницу, 7 июня, лидер Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй покидает свой пост.

Напомним, о том, что лидер британских консерваторов и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку, стало известно 24 мая.

Как передает «Интерфакс», пост главы Консервативной партии Мэй покидает уже в пятницу, 7 июня. Однако возглавлять британское правительство она продолжит до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Отмечается, что претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. При этом сами выборы главы правительства пройдут на неделе, начинающейся 22 июля. Это означает, что Тереза Мэй продолжит оставаться премьер-министром до конца июля текущего года.

По данным СМИ, пока свое желание участвовать в борьбе за пост лидера консерваторов подтвердили 11 политиков, среди которых экс-глава британского МИД Борис Джонсон, нынешний министр Джереми Хант, бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом, а также министр окружающей среды Майкл Гоув.