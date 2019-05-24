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Тереза Мэй не сдержала слез, объявив об уходе с поста британского премьера

Политика
12:53, 24 мая 2019

Тереза Мэй объявила, что покинет должности лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая может объявить об отставке из-за недовольства правительства последним вариантом сделки по Brexit.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, эта новость подтвердилась в пятницу, когда Мэй сделала официальное объявление о своем уходе с поста лидера тори.

По ее словам, она так и не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit.

«К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды», — пояснила британский премьер.

Она добавила, что намерена оставить должность 7 июня, после чего будет избран новый лидер британских консерваторов, а сама Тереза Мэй уйдет с поста главы правительства.

СМИ отмечают, что конец выступления политика был эмоциональным: на последних словах голос Мэй задрожал, и она резко отвернулась от кафедры, за который произносила речь.

 

Теги: Brexit

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