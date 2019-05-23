Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена объявить об отставке после встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брейди.

Напомним, в марте текущего года несколько британских министров выступали за смещение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с должности из-за недовольства существующим вариантом сделки по Brexit.

Как передает газета The Times, объявить о своем уходе с поста главы британского правительства Тереза Мэй может уже в эту пятницу, 24 мая.

«Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — заявил один из соратников премьера.

По данным источников издания, заявление Мэй может быть сделано после назначенной на эту пятницу встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брейди, который занимается вопросами выборов и сменой лидера тори.