Экс-главу Ивановской области обвинили в присвоении и растрате

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков стал фигурантом дела о растрате.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Конькова арестовал в Иваново по подозрению в коррупции.

Как сообщает Следственный комитет России на своем сайте, Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин были задержаны по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие полагает, что Гришин, Коньков и другие, пока не установленные фигуранты дела, похитили порядка 700 млн из бюджета, перечислив их на счета группы компаний «ПРОДО».

Решается вопрос об аресте подозреваемых.