Экс-главу Ивановской области задержали по подозрению в коррупции

Депутат Ивановской области, экс-губернатор региона Павел Коньков был задержан в Иваново по подозрению в коррупции.

Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Коньков задержан по подозрению в коррупционном преступлении», — сказала она.

Деталей она не уточнила.

Другой источник издания уточнил, что Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам, в частности, в выделении 750 млн бюджетных средств компании «"Ивановский бройлер».