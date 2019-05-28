Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Украины экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили.

Как сообщается на сайте украинского президента, гражданство Украины было возвращено Михаилу Саакашвили Владимиром Зеленским во вторник, 28 мая.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области в Facebook.

Напомним, ранее Саакашвили сам попросил Зеленского вернуть ему гражданство, которого он лишися по указу Петра Порошенко в 2017 году. Кроме того, пойти на такой шаг новому украинскому лидеру советовал и президент РФ Владимир Путин, который отмечал, что это было бы справедливо по отношению к человеку, который считает себя украинцем.