В борьбе с главарями ОПГ Россия не пойдет по "пути Саакашвили"

Политолог Никита Мендкович — о том, почему Россию не ждет судьба Грузии в борьбе с организованной преступностью.

Напомним, 14 февраля президент России внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). Согласно тексту пояснительной записки, необходимость введения новой статьи в УК РФ объясняется тем, что в первоначальной редакции статьи 210 установлена уголовная ответственность лидера ОПГ, но только в случае, если указанное лицо было основателем преступного сообщества. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии предусмотрена не была. Теперь же занятие высшего положения в преступной иерархии будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

21 февраля нижняя палата российского парламента рассмотрела и приняла президентскую инициативу в первом чтении. Между тем комментирующие законопроект для газеты «Ведомости» юристы увидели в нем не столько инструмент, способный призвать «воров в законе» к порядку, сколько угрозу волны репрессий, поскольку, согласно новой формулировке, следствию больше не понадобится доказывать, что лидер ОПГ лично совершил преступление.

Другие эксперты на фоне принятия президентской инициативы вспомнили о грузинском опыте борьбы с организованной преступностью при Михаиле Саакашвили, а также ужесточение грузинского законодательства «о воровском мире» в прошлом году. Согласно последним изменениям, преступлениями были объявлены поддержка «воровского мира», организация «воровской сходки», обращение к «вору в законе» и к члену «воровского мира».

«Что касается опыта Грузии по борьбе с ворами в законе при Саакашвили, то... в данном конкретном случае он пошел по правильному пути. Как американские финансисты, олигархи и прочие вмешиваются в политику и направляют эту политику в своих корыстных целях, так же грузинские мафиозные группировки в лице воров в законе влияли на всю экономическую, общественную и даже политическую жизнь Грузии. А Саакашвили круто повернул и решил наконец эту проблему. Абсолютное искоренение, конечно, невозможно, но прибить их к плинтусу и даже ниже плинтуса можно. Других таких успешных примеров нет, это единственный на постсоветском пространстве», — рассказал «Новым Известиям» бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, экс-депутат Госдумы Тельман Гдлян, выразив надежду, что Россия сможет добиться на этом поприще тех же успехов.

Однако политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович оказался не согласен с обеими указанными выше точками зрения на законопроект.

По его словам, сравнивать российское и грузинское законодательство в области борьбы с ОПГ некорректно по ряду причин, в том числе поскольку, по мнению Мендковича, меры, принятые в Грузии в этой области, в действительности не сработали:

— Это некорректная аналогия. В России давно сущестует уголовное наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях. Пример Грузии крайне неудачен, с ним действительно нас сравнивать не стоит. Как известно, несмотря на всю шумную кампанию, борьба с организованной преступностью там, в сущности, провалилась.

Политолог отметил, что предложенные российским президентом меры направлены прежде всего на отягощение ответственности главарей ОПГ и призваны стать дополнительным сдерживающим фактором для потенциальных преступников:

— Поскольку это совершенно другой закон, естественно, так же, как в Грузии, у нас не случится. Инициатива Путина направлена на ужесточение борьбы с руководством организованных преступных группировок. Она предусматривает отягощение их ответственности по другим статьям. Я считаю, что это хорошая мера. Действительно, для тех, кто создает преступные сообщества, является инициатором множества преступлений, необходима более жесткая ответственность для того, чтобы люди десять раз подумали, прежде чем встать на подобный путь.

Мендкович также не нашел убедительными опасения юристов по поводу вероятной волны репрессий, которая может быть спровоцирована инициативой Путина:

— Это абсурдное утверждение, поскольку человека невозможно осудить за какое-либо деяние без доказательства такового. Факт создания преступного сообщества предусматривает то, что это сообщество либо совершало преступления, либо вело активную подготовку к ним. Все это, в том числе и досудовое доказательство подобных деяний, предусмотрено составами существующих УК и УПК. Поэтому инициатива президента — это именно их модификация, усовершенствование, а не введение каких-то принципиально новых норм, на мой взгляд.

Кроме того, эксперт отверг предположение о том, что внесение Владимиром Путиным такого законопроекта в Госдуму связано с громким делом отца и сына Арашуковых:

— Я думаю, это назревавшие и прорабатывавшиеся долгое время процедуры и механизмы, которые теперь вступают в дело, — подчеркнул Никита Мендкович.