Путин призвал внести в Уголовный кодекс отдельную статью для лидеров ОПГ

Президент России внес в ГД законопроект об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Согласно тексту пояснительной записки к предложенному Владимиром Путиным законопроекту, необходимость введения новой статьи в УК РФ объясняется тем, что в первоначальной редакции статьи 210 установлена уголовная ответственность лидера ОПГ, но только в случае, если указанное лицо было основателем преступного сообщества. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена.

Однако теперь предлагается дополнить Уголовный кодекс России статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая установила бы соответствующую ответственность.

«Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», — говорится в проекте предложенного президентом закона.



