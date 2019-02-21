Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о главарях ОПГ

В ГД заявили, что принятый законопроект упростит процесс привлечения главарей банд к уголовной ответственности.

Как сообщает сайт нижней палаты парламента, главарей преступных группировок будут сажать в тюрьму на срок от 8 до 15 лет. Также документ исключает возможность условного наказания.

«Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Также законопроект предполагает, что, помимо лишения свободы, руководитель ОПГ может быть приговорен к штрафу до пяти миллионов рублей.