Дмитрий Орешкин: Путин останется – неважно, в каком качестве

Помощник президента Владислав Сурков опубликовал в «Независимой газете» программную статью «Долгое государство Путина». В ней он написал, что Россия – это государство нового типа. А главная роль в нем принадлежит Путину и идеологии «путинизм», которую чиновник сравнил с марксизмом.

цитаты

«...Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век.

Русской истории известны, таким образом, четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей: государство Ивана Третьего (Великое княжество/Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Федерация, XXI век).

Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля...

У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается. Будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы»

обсуждение

Игорь Чубайс, социолог, доктор философских наук (в эфире НТВ):

«В этой статье из того, что там внятно написано, там сказано, что наше государство военно-полицейское – это его главная функция. Там сказано, что демократия и выборы – это миф, это ложь, поэтому это абсолютно антиконституционная статья. Может, его уже задержали? Я на днях разговаривал с парнем, который за лайк получил два года, а здесь говорится, что вся Конституция – это полная фигня.

Кто ему дал такое право? На каком основании он это делает? Единственное оправдание – во-первых, он говорит, что Путин не знает, что такое «путинизм», то есть это не Путин, это Сурков, а во-вторых, его статья вообще не носит научный характер. Это мистика. Там нет ни одного объясненного понятия, кроме понятия «глубинный народ». Это аналог понятия «внутренняя партия», который ввел Оруэлл».

Сергей Доренко, журналист (в своем Telegram-канале):

«Статья Суркова прекрасна в качестве присяги. Той самой присяги, которую в современной России принято давать в качестве радиомаяка «свой-чужой», такая присяга должна проистекать непрерывно. Ввиду особой надрывной правды именно этой присяги я бы ждал серьезного кадрового движения для Суркова. Пассажи, посвященные прямой и возвышенной любви к Путину, я комментировать не могу – просто читаю их, стоя на коленях, весь в слезах восторга. Хотя уверен, что будущий президент России будет править под портретом Путина. Но также я уверен, что спор за трактовки великого учения великого вождя начнется в первый же день власти нового президента. Причем я также уверен, что в споре о трактовках путинского наследия именно Путину участвовать уже не разрешат».

Политолог Дмитрий ОРЕШКИН объяснил, почему никто до сих пор так не славил Путина, и вот опять...

– Верите ли вы в «случайную» версию появления такого текста? По объяснениям главреда «Независимой газеты», идея возникла спонтанно во время их встречи.

– Неслучайно в том смысле, что путинская система давно нуждается в идейном обосновании. Мало кто помнит, но лет 15 назад команда Патрушева – Черкесова продвигала похожие рассуждения в стиле «неодворянства». Людям власти необходимо как-то встроить себя в исторический контекст. Естественно, в победоносном виде.

Характерно, что в обоих случаях они помещают себя в гусарский антураж XIX века, а лубянские кровавые интерьеры оставляют в стороне. Хотя глава ФСБ Бортников недавно и их попытался возвысить. Сурков умнее, поэтому из своего исторического пунктира он товарища Сталина вообще убрал. Как и Ивана Грозного. Выигрывает картинка, которая ближе к победившей группировке, а не к исторической действительности.

– Для кого и для чего это написано?

– Для всех. Для нас – чтобы мы глодали эту кость. Для кремлевских башен – чтобы задумались, под кого подстраиваться. Для Путина – чтобы оценил скромный вклад и открывшиеся перспективы. Для себя и для потомков – чтобы оставить след в истории.

Для кого и для чего Ф. И. Тютчев написал свой замечательный цикл «Россия и Запад»? Правда, Суркова с Тютчевым я ни в коем случае не равняю, да и шума в Европе вокруг тютчевских прозрений было куда больше, потому что текст сильнее.

– Чью точку зрения выражает тут Сурков?

– Он ее не выражает, он ее формирует. Тут нет «точки зрения», нет стратегии. Есть голая тактика: что плохо лежит – отжать; что лежит хорошо – расшатать. Соседей запугать, конкурентов устранить. Главное – удержать власть и вместе с ней собственность. А потом уже выдумать, для чего в историческом смысле это было необходимо. Для укрепления суверенитета. Для соответствия чаяниям «глубинного народа».

– Сурков пишет про «путинизм», который характеризует исключительно восторженно. Зачем именно сейчас нужен такой «памятник Путину»?

– Затем же, зачем он был нужен Туркменбаши. Ведь это он подарил туркменскому народу три незыблемые скрепы тысячелетнего счастья: независимость, нейтралитет и моральный кодекс «Рухнама». Кроме того, он открыл туркменам Золотой Век (Алтын Асыр).

Вот и у Путина Сурков обнаружил долгое и счастливое (хотя не без отдельных трудностей, конечно!) государство.

Чтобы прояснить аналогию, напомню основные этапы. 1993 – бывший первый секретарь ЦК КП республики получает официальный статус Отца всех туркмен (Туркменбаши); 1999 – для него вводится пожизненное президентство; 2001 – он признается Пророком в связи с выходом в свет «Рухнама» – второй по значимости (после Корана) книги Туркменского мира. 2003 – туркменские историки научно устанавливают божественное происхождение Туркменбаши Великого.

– Согласны ли вы с прогнозом Суркова, что нынешняя политическая система – надолго, а может, и навсегда, а перемены не нужны и даже вредны?

– Система устойчивей, чем кажется – прежде всего благодаря истреблению альтернатив. За счет этого она держится, покуда окончательно не сгниет изнутри. Но зато когда рушится – то уж целиком и по всем направлениям. От идеологии до очередного цикла территориального сжатия.

Поскольку Россия все-таки не Туркмения, ощущение полного финиша наступит раньше. Вот тогда и хлебнем. На лицемерном Западе кризисы случаются чаще, но мельче. И в разное время по разным направлениям.

– Эта статья связана с проблемой-2024 – годом перевыборов Путина?

– Конечно, связана. И конечно, Путин останется – неважно, в каком качестве. Уходить (т.е. расставаться с ядерным чемоданчиком, единственной реальной гарантией личной безопасности) ему нельзя. Слишком многое накопилось. Чтобы уйти, нужна смелость. И с каждым годом ее требуется все больше.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2019 под заголовком «Путин останется — неважно, в каком качестве».