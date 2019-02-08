Шевченко заявил, что пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

Политик и журналист Максим Шевченко подтвердил намерение принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Как передает РБК, публицист и депутат Законодательного собрания Владимирской области Максим Шевченко назвал «огромными» свои шансы на победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Народ настолько устал от такой власти, что каждый, собравшийся в поход, может добиться своей цели», — подчеркнул Шевченко.

По его словам, он рассматривает возможность идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Журналист выразил уверенность, что политическая образованность петербуржцев позволит ему преодолеть муниципальный фильтр.

«А что, разве петербуржцы не дадут мне собрать голоса? Все-таки Петербург — не какая-то далекая провинция, где все запуганы каким-нибудь зловещим губернатором и управлением внутренней политики администрации президента. Петербург — город, где люди обладают человеческим достоинством. Они заинтересованы в том, чтобы Петербург был европейским, открытым, публичным в смысле дискуссий», — приводит слова Максима Шевченко «Эхо Москвы».

Напомним, осенью прошлого года Шевченко был кандидатом в губернаторы Владимирской области, но не прошел муниципальный фильтр.