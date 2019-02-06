Песков назвал репрессией преследование Медведчука в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной информацию об уголовном преследовании Виктора Медведчука в Украине.

Ранее Sobesednik.ru писал, что против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука возбудили уголовные дела. Его заподозрили в публичных призывах к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также в госизмене. Это произошло после того, как политик предложил создать автономный регион Донбасс со своим парламентом и правительством.

«Там идет противоречивая информация, то ли оно [дело] возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информацией в любом случае является весьма тревожной. Если это произойдет, это будет очередная политическая репрессия», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

По данным РБК, после заявления Генпрокуратуры Украины о возбуждении уголовных дел в отношении Медвечука Служба безопасности страны должна провести расследование. СБУ примет окончательное решение, предъявлять политику обвинения или закрыть дело.

Напомним, летом 2017 года президент Владимир Путин назвал Виктора Медведчука одним из украинских друзей России. По словам Путина, тот выступает за экономическую интеграцию двух стран. В том же году Путин принял предложение Медведчука о масштабном обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

По данным СМИ, Путин и Медведчук познакомились в 2000-х годах, когда украинец руководил администрацией президента Леонида Кучмы. В 2004 году Путин стал крестным отцом дочери Медведчука.