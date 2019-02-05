Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в госизмене

Против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука возбудили уголовные дела.

Пресс-секретарь Генпрокуратура Украины сообщила у себя в Facebook, что Виктора Медведчука обвиняют в публичных призывах к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также в госизмене.

Дела на Медведчука завели после съезда партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» 29 января, на котором политика Юрия Бойко выдвинули кандидатом в президенты страны. На этом мероприятии Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, у которого были бы свои парламент и правительство.

В Генпрокуратуре Украины посчитали, что своим предложением Медведчук «предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки».

Напомним, летом 2017 года президент Владимир Путин назвал Виктора Медведчука одним из украинских друзей России. По словам Путина, тот выступает за экономическую интеграцию двух стран. В том же году Путин принял предложение Медведчука о масштабном обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

По данным СМИ, Путин и Медведчук познакомились в 2000-х годах, когда украинец руководил администрацией президента Леонида Кучмы. В 2004 году Путин стал крестным отцом дочери Медведчука.