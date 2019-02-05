Кадр недели: ракеты преткновения

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Новости дня

05 февраля, вторник

[10:15]Экс-главу правления банка "Открытие" обвинили в растрате ₽34 млрд
[09:36]Столичные власти запретили проводить "Марш материнского гнева"
[09:01]Ученые выяснили, что почти 30% школьников в России сталкиваются с травлей
[08:17]В ЦАО разыскивают вора, похитившего 1,5 млн рублей у 91-летней москвички
[08:04]Кубанский чиновник купил сиротам жилье в бывших бараках для заключенных
[07:48]С россиян могут снять обязанность самим следить за показаниями счетчиков
[07:24]Высокое давление, облачность и -3 градуса пообещали москвичам 5 февраля

04 февраля, понедельник

[17:52]В Петербурге обыскивают комитет по здравоохранению из-за льготных лекарств
[17:30]Росстат сообщил о неожиданно высоком росте ВВП России
[17:14]В ГД предложили конфисковать авто у виновников ДТП для погашения вреда
[16:52]Глава Кузбасса описал портрет жителя словами "бесформенное тело"
[16:39]Шоумен Зеленский обошел Порошенко в президентских рейтингах на Украине
[16:31]Песков прокомментировал соцопрос о готовности россиян к эмиграции
[16:10]Прокуратура не нашла лицензии у спортклуба, отправившего детей в Калугу
[15:18]Мать Децла назвала дату и место прощания с рэп-исполнителем
[14:51]Кинологи обследуют бесхозный предмет в ТЦ "Океания" на западе Москвы
[14:51]Лолита Милявская почтила память рэпера Децла
[14:44]В Госдуме призвали магазины бесплатно раздавать портящиеся продукты
[14:23]Силлах похвалил Ковалева за работу над ошибками для победы над Альваресом
[13:17]На месте пожара в здании 1912 года в центре Москвы обнаружен седьмой погибший
[11:55]Более 70% россиян считают необоснованными претензии к РФ из-за ДРСМД
[11:46]СМИ узнали о проблемах со статусом погибших в Сирии россиян
[11:12]В военном училище под Ульяновском ищут источник эхинококкоза у курсантов
[11:06]Росгвардия выступила за ужесточение наказания для сторожей
[10:35]Семье футболиста Салы сообщили об обнаружении его самолета на дне Ла-Манша
[10:28]Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре в Москве
[10:06]ФСБ предложила внедрить свои сим-карты при переходе к сетям 5G
[09:38]Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
[09:36]Социологи заявили о неизменности числа желающих уехать из РФ
[09:21]Облачную погоду, мокрый снег и +2 градуса пообещали москвичам 4 февраля
[09:15]В Башкирии проверят полицейских, скинувших пенсионера со скамейки
[08:48]Школьных учителей предложили лишать половины зарплаты за агрессию
[08:29]Размер дорожных знаков решили уменьшить по всей России
[08:00]Морозы помешали самолету из Москвы долететь до пункта назначения
[07:44]Трое погибли при отравлении угарным газом в гараже Москвы
[07:34]Минздрав объяснил годовой рост числа онкобольных на 18 тысяч
[07:14]Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

03 февраля, воскресенье

[16:16]В СЗАО задержали мужчину, ранившего ножом полицейского в ходе ссоры
[14:43]На водителя перевернувшегося под Калугой автобуса завели уголовное дело
[13:42]Сибирские холода придут в столичный регион в течение следующей недели


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Кадр недели: ракеты преткновения

Политика
«Собеседник» №04-2019

// фото: Global Look Press
// фото: Global Look Press

Самое время призадуматься, кто «попадет в рай», а кто «просто сдохнет». Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора о РСМД, заключенного еще Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года. Тогда стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Договор о РСМД бессрочный, но каждая из сторон может его расторгнуть, предъявив убедительные доказательства необходимости выхода. Разногласия обострились с приходом Трампа. Они с Путиным по очереди обвиняли друг друга во всех ракетных грехах. И вот недавно российская оборонка явила миру ту самую ракету, которая, по мнению стран Запада, нарушает ДРСМД. Это, видимо, стало для Трампа последней каплей.

Хватит ли у лидеров ума не устроить новый Карибский кризис – вопрос времени. Но европейские активисты их уже к этому призвали (на фото). Надеемся, дойдет.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019.

Теги: Путин, Трамп

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

День сурка – вечное повторение одних и тех же слов и событий – стал главной бедой сегодняшнего мира, и России, пожалуй, в наибольшей степени

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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет стать деканом, можно отнести и к экспертам на телевизионных ток-шоу

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают шаги власти как циничное намерение их ограбить


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