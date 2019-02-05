Кадр недели: ракеты преткновения

Самое время призадуматься, кто «попадет в рай», а кто «просто сдохнет». Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора о РСМД, заключенного еще Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года. Тогда стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Договор о РСМД бессрочный, но каждая из сторон может его расторгнуть, предъявив убедительные доказательства необходимости выхода. Разногласия обострились с приходом Трампа. Они с Путиным по очереди обвиняли друг друга во всех ракетных грехах. И вот недавно российская оборонка явила миру ту самую ракету, которая, по мнению стран Запада, нарушает ДРСМД. Это, видимо, стало для Трампа последней каплей.

Хватит ли у лидеров ума не устроить новый Карибский кризис – вопрос времени. Но европейские активисты их уже к этому призвали (на фото). Надеемся, дойдет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019.