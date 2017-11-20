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Михаил Осокин: Кремлевские сказки для электората

Политика

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Владимир Путин // Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — о том, какие сказки на этой неделе власти рассказывали народу. 

«Сделайте нам красиво». Из правительства направлено распоряжение крупнейшим российским компаниям: им поручено подготовить сообщения, на основании которых достижения руководства страны можно будет выставить в новостях в положительном свете.

Документ поясняет, на чем надо особо акцентировать внимание — «создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры». И, похоже, эта программа уже выполняется.  В государственных СМИ — все больше сообщений от крупных компаний типа «"АвтоВАЗ" впервые за последние годы объявил о приеме 330 молодых рабочих и инженеров». Реальные новости с «АвтоВАЗа» выглядят несколько иначе: в них прежде всего бросается в глаза другая цифра — численность работников предприятия за год сократилась почти на 12%.

Тем временем в распространение хороших новостей активно включился и президент. Его выходы в народ все больше напоминают отчеты о достигнутых успехах, при этом народ радуется и хвалит президента. Вот и сейчас на встрече Путина с рабочими Челябинского компрессорного завода звучали заявления: «Мы очень гордимся, что у нас есть такой президент».

А еще более ловко сумели продемонстрировать гордость за президента на областном горнолыжном курорте Аджигардак — там на этой неделе решили открыть бронзовый памятник Путину. Памятник по стилистике несколько напоминает северокорейское творчество. Лыжа в руках у Путина почему-то всего одна. «В смету было заложено две, но сэкономили и распилили бюджет», – шутят в местных соцсетях.

Итак, россияне хвалят президента и гордятся им — а президент говорит им приятные вещи. Такой сценарий был отработан еще на «Прямой линии» с Путиным минувшим летом – а сейчас на встрече с челябинскими рабочими опять задействовали похожую схему: вопросы были заранее согласованы, неудобные темы исключены, и президент мог спокойно рассуждать о достижениях российской экономики. В частности, он рассказывал рабочим, что инфляция стала даже чуть ли не вдвое ниже ожидаемых 4%.

Только вот люди не верят официальным цифрам об инфляции — это выявило исследование, которое провел сейчас Центральный банк. Исследование показало, что большинство россиян заметили рост цен на те товары, которые, по официальным данным, дешевеют. Впрочем, в опросах люди говорят, что не верят и другим официальным данным о состоянии экономики, и большинство опрошенных заявляет вообще о недоверии к новостям по телевизору.   

Вспоминаются сказки, которые Екатерина II любила писать для своего внука, будущего царя Александра I. В одной из них царевич Хлор попадал в крепостную семью, и там его угощали богатой едой — курицей, рыбой, фруктами. Сказку Екатерина выдавала за реальность в переписке с Дидро — когда сообщала ему: «Русские крестьяне имеют на каждый обед курицу, а некоторые даже предпочитают индейку». Вот примерно так же выглядят и сегодняшние заявления властей, что экономическая ситуация улучшается, инфляции уже почти нет, и благосостояние населения растет.

Примерно так же глупо выглядят попытки создавать правильные, нужные для властей новости и на международные темы. На минувшей неделе отличилось министерство обороны. Военные заявили, что у них есть «неопровержимые подтверждения» того, что США прикрывали в Сирии исламских террористов и позволяли им бежать из страны. В качестве доказательства были обнародованы фотографии — но часть снимков оказались скриншотом из компьютерной игры. 

CИгра AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron // Фото: Стоп-кадр с YouTube

А остальные, как выяснилось, были сняты во время боев с террористами не в Сирии, а в Ираке, еще в июне прошлого года. Возникает предположение: а сколько же еще подобных удивительных новостей военные могут приготовить для президента, у которого в кабинете стоит компьютер с давно устаревшей и необновляемой системой Windows XP выпуска 2001 года...

В министерстве обороны стали объяснять произошедшее какими-то техническими ошибками, а блогеры недоумевают: ну хорошо, с этим ошиблись — но где же тогда настоящие фотографии, ведь говорили же о «неоспоримых свидетельствах»?  А кто-то предлагает военным не останавливаться на достигнутом и активнее осваивать рынок видеоигр. 

Вот такими способами делается пропаганда и создается образ врага. Государственные телеканалы в разных вариациях рассказывают о заговоре Запада против России — и даже в представлениях для детей появились характерные сюжеты: приехавший из Америки Санта-Клаус хочет украсть новогоднюю елку, но ему дает отпор Дед Мороз и другие сказочные герои.

Видимо, таких сказок теперь решили придумать еще больше — на базе ИТАР-ТАСС создадут «общественно-политический канал, ориентированный на детей». Еще один пример того, как происходит индоктринация молодого поколения. От детей требуется не думать, а брать готовые решения, впитывать нужные для власти политические стереотипы — прием, описанный еще Мишелем Монтенем в его «Опытах»: «Чтобы вместить в себя столько чужих мозгов, необходимо, чтобы собственный мозг потеснился, съежился и сократился в объеме». 

А еще тем, кто у нас работает с детьми, кажется, понравился прием, придуманный на палестинском телеканале «Аль-Акса» — там пчела Наххуль рассказывает детям о прелести мученической смерти в противостоянии с «сионистским рагом». У них пчела Наххуль, а у нас – целый депутат Госдумы. Анна Кувычко из комитета по вопросам семьи записала с кадетами клип — о готовности детей умереть за «дядю Вову».

Клип заполнен кадрами, где Путин то смотрит в бинокль, то залезает на танк — и все это выглядит жалким и глупым перепевом известной советской песни «Когда прикажет нам товарищ Сталин». Кадеты обещают вернуть Аляску, депутат Кувычко поет вместе с детьми и довольно улыбается — и все завершается кадрами с куполами церквей и крестами. 

Но как же так: еще вчера и из Госдумы, и из правительства, и из Кремля нам кричали — нельзя втягивать детей в политику! Оказывается, можно — когда это нужно власти. И на детский политический канал выделяют 210 млн рублей — это заберут у высшего образования. А в интернете уже развернулось соревнование — какую бы тему поинтереснее подсказать для этого канала. Возможно, создателей политических программ для детей заинтересует такая сценарная заявка: «Сказка о том, как злой Либератор хотел украсть Кремль. Удастся ли мальчику-солдатику и девочке-скрепочке, помешать ему, с Божьей помощью? Ну, помолимся и устраиваемся поудобнее у телевизора…»  

Теги: Путин, Сирия, Выборы-2018

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Надежда

журналист

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телеведущий

Глупо выглядят попытки создавать правильные, нужные для властей новости и на международные темы

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