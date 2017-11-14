Минобороны РФ подделало фото из Сирии для доказательства связи США с ИГ

СМИ заметили подделку в выложенных Минобороны РФ фотографиях с мест военных действий в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Министерство обороны России выпустило пресс-релиз о фактах, доказывающих взаимодействие возглавляемой США «международной коалиции» и боевиков ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство»; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru].

Как сообщает Lenta.ru, опубликованные российским военным ведомством в фотографии, якобы доказывающие обеспечение американскими войсками прикрытия боевиков, оказались фейком.

Так, вяснилось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.