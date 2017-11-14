В центре внимания
Card image cap

Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью

Земельный передел назревает из-за "бани Золотова" на Валдае

Главный инфекционист России: Не надо недооценивать грипп


Новости дня

14 ноября, вторник

[17:19]Под Тверью завели уголовное дело на обстрелявших полицейское авто
[16:56]Телефонный терроризм могут перевести в статус особо тяжкого преступления
[16:34]СК под Псковом проверит убийство прибывших на вызов двоих полицейских
[16:05]Полонский предложил снести тюрьмы из-за переживаемых осужденными ужасов
[15:47]ФСБ задержала 69 членов экстремистской организации в Москве
[15:17]Бабушка Михаила Саакашвили скончалась на 86-м году жизни
[15:01]Минобороны РФ подделало фото из Сирии для доказательства связи США с ИГ
[14:56]Экс-губернатор Никита Белых женился в "Матросской тишине"
[14:26]Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии
[14:24]Врачи в Великом Новгороде массово увольняются из-за низких зарплат
[14:02]Похитившему 100 шоколадок под Брянском грозит до двух лет тюрьмы
[13:54]Композитор и оператор "Нелюбви" получили премии Европейской киноакадемии
[13:44]СМИ назвали имя нового главного онколога Минздрава
[13:28]В Королеве завели дело из-за найденного тела загрызенной псами женщины
[13:10]Признанные иноагентами иностранные СМИ обяжут маркировать продукцию
[13:00]В ГД законодательно уравняют зарплаты и премии для мужчин и женщин
[12:29]Цены на бензин в РФ побили рекорды из-за сбоя установки "Газпрома"
[12:26]Роналду может покинуть "Реал" в 2018 году из-за ссоры с руководством
[12:04]МЧС призвало москвичей оставаться дома из-за гололедицы и осадков
[11:46]Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
[11:34]Под Москвой ищут подбросившего труп в больницу водителя Porsche
[11:08]В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков
[11:02]Кровля пристройки к общежитию горит на площади 200 кв. м в Сочи
[10:56]В Чечне задержали мужчину, отправившего террористам в Сирии 1 млн
[10:47]Путин выступит перед парламентом после назначения Совфедом выборов
[10:41]В Москве введен план "Перехват" после стрельбы кавказцев в "Му-Му"
[10:22]Тело покончившего с собой у МГУ полицейского нашли в его авто
[10:17]В Кузбассе завели дело на сбившего 4 детей и пенсионерку водителя BMW
[09:28]США не выведут войска из Сирии до успеха женевского процесса
[08:53]Главный онколог РФ Давыдов уйдет из Минздрава и центра им. Блохина
[08:22]Суд в Москве рассмотрит иск лидера SERB к Навальному из-за 12 июня
[07:46]Посол РФ в США увидел общие цели в одобренном документе по Сирии
[07:09]Мэй обвинила РФ в попытке "подорвать западные институты"

13 ноября, понедельник

[17:51]В Краснодаре машина с "особыми" номерами стала участницей смертельного ДТП
[17:43]Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
[17:20]Организацию на стадионе в Санкт-Петербурге приводят в пример "Лужникам"
[16:36]Николай Роганов возмутился словами Игоря Денисова о его месте в сборной
[16:17]Члены парламента назвали деятельность WADA компрометирующей саму себя
[16:00]Медведев нарушил традицию во время фотографирования на саммите АСЕАН
[15:36]Под завалами рухнувшей в Саранске новостройки оказались рабочие
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии

Политика

Во время освобождения сирийской территории от боевиков Минобороны РФ выявило факты поддержки ИГИЛ «международной коалицией».

Как сообщается в полученном Sobesednik.ru пресс-релизе Минобороны РФ, на взаимодействие Америки с ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство»; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru] указывает тот факт, что российское командование дважды обращалось к возглавляемой США «международной коалиции» с предложением о совместной операции по уничтожению террористов. Однако оба раза американская сторона отвечала отказом, ссылаясь на положения Женевской конвенции, защищающей права якобы сдавшихся в плен боевиков.

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, войска коалиции, создавая помехи, помогали радикалам скрыться из-под авиаударов сирийского правительства и ВКС РФ рядом с городом Абу-Кемаль.

Предполагается также, что действия правительственных войск Сирии по зачистке территории от боевиков сорвали планы США по созданию «проамериканских» зон на восточном берегу Евфрата.

«Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — заявили в Минобороны РФ.

 

Теги: Исламизм, Сирия

поделиться:



Политика
Минобороны РФ подделало фото из Сирии для доказательства связи США с ИГ
Полонский предложил снести тюрьмы из-за переживаемых осужденными ужасов
Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии
ТАСС уполномочен воспитать: зачем открывают политканал для детей
Общество
Почему священникам в России доверяют больше, чем полицейским
Телефонный терроризм могут перевести в статус особо тяжкого преступления
Бабушка Михаила Саакашвили скончалась на 86-м году жизни
Определены победители конкурса "Лучший урок письма"
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Если деятели культуры окончательно разочаруются в государстве и справедливой власти, мало никому не покажется


Культура и ТВ
Новый сезон телеканала "ЖИВИ!"
Композитор и оператор "Нелюбви" получили премии Европейской киноакадемии
Юлий Гусман: Заболевание Ноткина застало всех врасплох
"Светлый путь. 19.17", или чудовище Ленин в театре Табакова
Шоу-бизнес
Примадонна устроила модную перезагрузку
Отец Леонида Агутина: Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Директора и клавишника "Машины времени" уволили перед гастролями
Александр Маршал: Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп

Здоровье
"Оденься в красное"
Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
Все, что нужно знать о кори – полезные советы
Трын-трава для иммунитета: 4 народных рецепта от ангины
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту
Депутат против "шпингалета" из ДПС: заслуги и богатства Фатиха Сибагатуллина
Хозяйка Арктики. Сколько тратят в Мурманской области на визиты vip-персон
Отец Леонида Агутина:
Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Звезда "Зиты и Гиты":
Я и поверить не могла, что меня знают в России!


Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
Подмосковные деревни окружают карьерами, свалками и мусоросжигающими заводами

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"