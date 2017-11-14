Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии

Во время освобождения сирийской территории от боевиков Минобороны РФ выявило факты поддержки ИГИЛ «международной коалицией».

Как сообщается в полученном Sobesednik.ru пресс-релизе Минобороны РФ, на взаимодействие Америки с ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство»; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru] указывает тот факт, что российское командование дважды обращалось к возглавляемой США «международной коалиции» с предложением о совместной операции по уничтожению террористов. Однако оба раза американская сторона отвечала отказом, ссылаясь на положения Женевской конвенции, защищающей права якобы сдавшихся в плен боевиков.

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, войска коалиции, создавая помехи, помогали радикалам скрыться из-под авиаударов сирийского правительства и ВКС РФ рядом с городом Абу-Кемаль.

Предполагается также, что действия правительственных войск Сирии по зачистке территории от боевиков сорвали планы США по созданию «проамериканских» зон на восточном берегу Евфрата.

«Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — заявили в Минобороны РФ.