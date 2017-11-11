Полонский и Собчак договорились о дебатах на "рабочей встрече"

Телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Сергей Полонский, планирующие участвовать в президентских выборах, провели рабочую встречу.

«Кандидаты Полонский и Собчак встретились на нейтральной территории для того, чтобы пожать друг другу руки, это рабочая встреча. Дискуссия кандидатов предполагается», — рассказал РИА «Новости» глава штаба бизнесмена Максим Шингаркин.

Несколько часов назад Полонский заявил агентству «Москва», что он ещё не встречался с Собчак. По его словам, в течение ближайших 10 дней он устроит с журналисткой дебаты, чтобы прояснить политические взгляды и отношение друг к другу.

Основатель Mirax Group также сообщил, что на свою кампанию он потратит около 10 миллионов долларов из собственного кармана.

«Что же касается людей, которые примут участие в кампании, мы будем это понимать в ближайшие две-три недели. Есть достаточное количество людей, которые заинтересованы и которые видят, что должна быть перезагрузка», — отметил бизнесмен.

По словам Полонского, в его штабе сейчас работают 20 человек.

Ранее в ЦИК РФ заявили, что Сергей Полонский не сможет участвовать в президентских выборах в 2018 году, так как гражданин, наказанный за преступление пятью годами лишения свободы и более, «поражается в правах» на избрание сроком на 10 лет.

Как писал Sobesednik.ru 8 ноября, Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Полонский получил пять лет колонии за хищение денег у дольщиков, но был освобождён из-под ареста из-за истечения сроков давности.