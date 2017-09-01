Собчак отреагировала на новость о своём участии в выборах-2018

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о своём участии в президентских выборах 2018 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кремле, по данным «Ведомостей», рассматривают кандидатуры пяти-семи женщин-политиков для участия в президентских выборах 2018 года. Собеседники газеты назвали Ксению Собчак идеальным спарринг-партнёром Владимира Путина на выборах.

Собчак написала в Instagram, что текущая политическая ситуация в РФ вызывает у неё скуку и чувство омерзения.

«Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" [Администрация президента РФ] и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах – не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», – написала Ксения Собчак.

Она также заявила, что разочаровалась в российских деловых СМИ, которые «не посчитали нужным» взять у неё комментарий перед публикацией материала.