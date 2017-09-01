Идеальным соперником Путина на выборах назвали Ксению Собчак

В Кремле рассматривают кандидатуры пяти-семи женщин-политиков для участия в президентских выборах 2018 года.

Источники «Ведомостей» в администрации президента сообщили, что соперниками Владимира Путина на выборах могут стать, в частности, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Великая сказала изданию, что разговора об её участии в президентских выборах не было и что это маловероятно. По словам Петеляевой, такого предложения ей не делали, но она бы хотела побороться за пост главы РФ: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам». Получить комментарий у Волынец «Ведомостям» не удалось.

Один из осведомлённых источников издания сообщил, что спарринг-партнёром Путина может стать женщина, которая не состоит ни в одной партии.

«Идеальный вариант – Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает ещё один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она», – пишет газета.

«Если это будет женственная женщина, она несколько смягчит усталость и раздражение избирателей от Зюганова, Жириновского и Явлинского», – прокомментировал эту информацию политолог Михаил Виноградов.