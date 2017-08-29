Элементарно, Путин! Как друзья президента завладели его родовым домом

Вилла Холмса под Выборгом — не единственный объект недвижимости, принадлежащий приближенным Путина и связанный с ним.

Усадьба на острове

На прошлой неделе телеканал «Дождь» рассказал, что расположенная на острове Лодочный в Финском заливе под Выборгом усадьба Селлгрена, которая засветилась в одной из серий фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», уже несколько лет принадлежит семье покойного питерского предпринимателя Олега Руднова, друга Владимира Путина.

По документам недвижимостью сегодня (лично и через фирму «Север») распоряжается сын Олега Руднова Сергей. Именно он арендует закрытый для посторонних остров, где находится и сама усадьба, и пирсы для яхт, и вертолетная площадка на случай визита президента, который, по словам местных жителей, тут иногда бывает. А впритирку к собственно финскому особняку 1913 года на 745 кв. метров отгрохали вдвое больший по площади новодел – чтобы было где разместить Путина, если тот вдруг нагрянет.

Особняк в Питере

Очевидно, друзьям президента вообще полюбился советский телесериал про Холмса. Во всяком случае, как выяснил «Собеседник», дом одного из братьев-близнецов из «Сокровищ Агры» также оказался под их контролем. Неоготическим особняком Клейнмихель на Каменном острове в Санкт-Петербурге еще в 2006 году завладел «Кинэкс-Холдинг», тесно связанный еще с одним другом Путина, Геннадием Тимченко. Впрочем, чуть позже здание на набережной реки Крестовки перешло к компании «Евроресурс», зарегистрированной, кстати, по одному адресу с «Севером» Руднова. Выписки из Росреестра на этот особняк сейчас засекречены, однако в распоряжении «Собеседника» оказался архивный документ, который это подтверждает. В нем здание именуется «Представительский офис».

В интернете особняк Клейнмихель называют Домом приемов администрации президента. Но это справедливо только отчасти. Принадлежит «Евроресурс» не напрямую Кремлю – это было бы слишком не по-английски, – а офшору Британских Виргинских Островов «Пайпер партисипейшн корп.». Конкретный собственник офшора неизвестен, но не надо быть Холмсом, чтобы открыть этот ларчик Агры: руководит фирмой Светлана Колесникова, бывший топ-менеджер близкого к Путину банка «Россия». Как известно, главный акционер «России» Юрий Ковальчук – в теплых отношениях и с президентом России, и с Рудновым, и с другими их общими знакомыми. Так что сегодня в офисе официально прописана лишь одна организация – НП «Поддержка детского спорта» Сергея Ролдугина, который был партнером Руднова-старшего по фирме «Волна».

Домик в деревне

Впрочем, мало ли кто там из друзей Путина чем владеет. Взрослые люди, имеют право. И главное – деньги. Но дедуктивный метод подсказывает, что тут не все так совсем уж случайно.

Очередной дом семьи Руднова, правда, декорацией для съемок «Шерлока Холмса» не стал, зато к семье Путина имеет более прямое отношение: он ей раньше принадлежал. 11 лет назад родовой дом Путиных в тверской деревушке Поминово оказался в собственности все того же друга президента Олега Руднова (теперь им по праву наследования владеет сын бизнесмена). Вот только живущий по соседству Владимир Куварин, чья супруга приходилась Путиным дальней родней, лично рассказывал «Собеседнику», что предыдущая владелица уступила этот домик после того, как новые хоромы ей предоставило Управделами президента, не Руднов. Да и ключи она передала не номинальному покупателю, а в администрацию Завидовского заповедника, где находится госрезиденция «Русь».

Это не историческая усадьба и даже не киношный особняк – обычная деревянная 34-метровая хибара на скромных 15 сотках. Не то место, где небедный питерский предприниматель будет за просто так кормить комаров. Но президенту дача, видимо, дорога как память. А Руднов...

Такое впечатление, что Сергей Руднов сегодня при Путине выступает в роли миссис Хадсон при Холмсе, ну или Бэрримора при сэре Генри. Разве что вместо чая и овсянки подает ему чуть более телегеничные блюда.